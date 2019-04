Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse ao novo secretário de Estado do Ambiente, João Ataíde, sucedendo a Carlos Martins que se demitiu depois de ter sido noticiado que nomeou um primo para o gabinete.

Na cerimónia da tomada de posse, que decorreu esta tarde no Palácio de Belém, em Lisboa, esteve ainda o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa.

António Costa - que na sessão de cumprimentos manteve uma conversa mais prolongada com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o juiz conselheiro António Joaquim Piçarra - ficou no Palácio de Belém depois da cerimónia para a reunião semanal com o Presidente da República.