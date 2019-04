Actualidade

O futebolista internacional inglês Harry Kane sofreu na terça-feira, na vitória do Tottenham frente ao Manchester City (1-0) na Liga dos Campeões, uma "lesão séria nos ligamentos do tornozelo esquerdo", confirmou hoje o emblema londrino.

Segundo os 'spurs', os exames realizados ao 'capitão' e avançado do clube comprovam uma lesão no tornozelo esquerdo, acrescentando ainda que serão realizados mais testes, na sequência de um toque do compatriota Fabian Delph, no jogo da primeira mão dos quartos de final da prova.

No final do jogo, o treinador Mauricio Pochettino não colocou de lado a possibilidade de o melhor marcador do Mundial2018 não voltar a jogar esta temporada, um cenário possível perante a confirmação da lesão nos ligamentos.