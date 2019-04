Actualidade

Filipa Martins apurou-se hoje para a final individual dos Europeus de ginástica, que decorrem em Szczecin, na Polónia, voltando a competir já na sexta-feira, no grupo das 27 melhores.

A ginasta da Associação Cristã da Mocidade (ACM) terminou as rotações do dia como a 22.ª mais bem classificada, com um total de 50,332 pontos, garantindo ao mesmo tempo a qualificação para os Jogos Europeus de Minsk.

Ao longo do dia, conseguiu 11,500 na trave, 12,366 no solo, 13,366 no salto e 13,100 nas paralelas assimétricas.