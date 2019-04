Clima

O presidente do Chile, Sebastián Pinera, apresentou na quinta-feira a realização da 25.ª conferência da Organização das Nações Unidas sobre alterações climáticas, em Santiago, no final do ano.

Para esta conferência das partes (COP, na sigla em Inglês), Pinera pediu uma "vontade mais firme e muito mais comprometida" em favor do ambiente.

Neste sentido, apelou aos governos para que tomem decisões de combate às alterações climáticas, perante os "sinais de debilidade" evidenciados por alguns Estados a este propósito.