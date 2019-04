Venezuela

O presidente do Conselho Regional da América Central e do Sul, António Graça, classificou hoje de "crítica" a situação da Saúde na Venezuela, acrescentando que há portugueses a gastarem as suas poupanças para realizar tratamentos em Portugal.

"Não tenho números certos, mas quem sai da Venezuela para fazer tratamentos médicos em Portugal ou em outros países é quem tem ainda algumas posses. As pessoas não têm dinheiro nem para comer. Então, as pessoas que têm ainda algumas poupanças fora do país, provenientes de quando enviavam remessas de dinheiro para Portugal, estão agora a usufruir desses valores para fazerem tratamentos médicos", afirmou o conselheiro em declarações à agência Lusa.

António Graça acrescentou ainda que o elevado preço das passagens aéreas é um dos maiores entraves à saída do país sul-americano.