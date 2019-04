Actualidade

Os venezuelanos estão sem serviços de internet desde há dois dias em vários Estados da Venezuela, com alguns utilizadores a denunciarem que também não têm serviço telefónico.

As falhas no serviço de acesso a internet e de telefone fixo estão a ser denunciadas por diversosutilizadores, através do Twitter, alguns deles reclamando que estão há mais de um mês com deficiências em ambos serviços da operadora estatal CANTV, a principal do país.

"Perda gradual do serviço Internet ABA registou-se esta quarta-feira 10 de abril pelas 17:45 horas (22:45 horas em Lisboa). Horas depois a queda (do serviço) foi em toda a Venezuela", denunciou a organização não governamental (ONG) Espaço Público, através do Twitter.