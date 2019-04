Actualidade

Pelo menos 16 pessoas e 30 ficaram feridas morreram hoje no Paquistão na explosão de uma bomba num mercado de rua na cidade de Quetta, no sudoeste do país, informaram as autoridades paquistanesas.

O chefe de polícia local, Abdur Razzaq Cheema, disse à agência de notícias Associated Press que a bomba explodiu perto de uma área residencial onde vivem muçulmanos da minoria xiita.

O número de mortos e feridos, que foram transportados para o hospital mais próximo, foi também confirmado à agência de notícias Efe pelo porta-voz da polícia de Quetta, Mohamed Aslam..