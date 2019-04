Actualidade

O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) ultrapassou pela primeira vez em março o valor de 18 mil milhões de euros, tendo aumentado 3,3 mil milhões de euros em três anos, segundo o Ministério do Trabalho.

Aqueles 18 mil milhões de euros, que correspondem a 8,9% do Produto Interno Bruto (PIB) português, incorporam as transferências dos excedentes da Segurança Social para o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) que em 2018 ascenderam a 1.500 milhões de euros.

À agência Lusa, fonte oficial do Ministério do Trabalho e da Segurança Social precisou que as transferências para o FEFSS realizadas desde 2016 "representam 22% do total das transferências nestes 30 anos", o que "espelha o compromisso do Governo com o reforço da sustentabilidade da Segurança Social".