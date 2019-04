Actualidade

O grupo extremista Talibã anunciou hoje o início da ofensiva anual de primavera no Afeganistão, apesar de estarem a decorrer negociações com os Estados Unidos sobre o processo de paz no país.

Durante o anúncio, o grupo extremista, que domina quase 11% do território afegão, divulgou uma longa mensagem em cinco idiomas, na qual se afirmava que a luta continuaria enquanto as forças estrangeiras permanecessem no Afeganistão.

Os talibãs prometeram ainda lançar operações 'jihadistas' "com sinceridade e intenções puras", mas apelaram aos combatentes que evitem vítimas civis.