Actualidade

O guitarrista norte-americano Marc Ribot abrirá o festival Jazz em Agosto, em Lisboa, com canções de protesto do álbum "Songs of Resistance", revelou hoje a Fundação Calouste Gulbenkian.

"É a Marc Ribot e ao seu insubmisso projeto que cabe o concerto de abertura do 36.º Jazz em Agosto, dando o mote para uma edição sob o signo da resistência e do grito coletivo clamando por um mundo mais justo", refere a organização do festival.

De regresso ao festival, onde já esteve em várias edições, nomeadamente em 2013, 2014, 2016 e 2018, Marc Ribot apresentará, a 01 de agosto, no anfiteatro ao ar livre, o álbum "Songs of Resistance", editado no ano passado, no qual reinventa um cancioneiro ligado a protesto, ativismo e resistência.