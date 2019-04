Actualidade

Uma autoridade queniana declarou hoje que alegados rebeldes islâmicos sequestraram dois médicos cubanos depois de matarem o seu guarda-costas, no condado de Mandera, no norte do Quénia, segundo a agência de notícias AP.

A agência de notícias francesa AFP referiu que os rebeldes islâmicos seriam do grupo Al-Shebab.

David Ohito, o diretor de comunicações do Governo do condado de Mandera, disse que os médicos foram emboscados na estrada enquanto se dirigiam hoje para o trabalho.