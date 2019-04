Actualidade

O BE desafiou hoje o PS a aprovar "com a esquerda uma legislação laboral que seja equilibrada", propondo que sejam eliminadas "três normas de precarização", acordadas com os patrões, que estão previstas na proposta de lei do Governo.

Em declarações à agência Lusa, o deputado do BE José Soeiro antecipou aquelas que são as alterações com que o partido avança em relação à proposta de lei do Governo para revisão da legislação laboral, admitindo ser "uma incógnita" saber como é que se vai posicionar o PS.

"Estas propostas de alteração são, no fundo, também, um desafio ao PS para que possa ainda aprovar com a esquerda uma legislação laboral que reequilibre as relações de trabalho em vez de voltar a aprovar com a direita uma legislação laboral que foi acordada com os patrões", assumiu.