Actualidade

O FC Porto conta com o internacional camaronês Aboubakar numa comitiva alargada de 24 jogadores para a visita de sábado ao Portimonense, na 29.ª jornada da I Liga de futebol.

Os 'dragões', que não contam com o central brasileiro Felipe, a cumprir um segundo jogo de castigo, viram Aboubakar regressar na quinta-feira aos treinos, após seis meses de ausência, devido a uma rotura no ligamento cruzado do joelho.

Em tratamento continua Marius, jogador pouco utilizado e que recupera de uma lesão nos adutores.