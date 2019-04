Sudão

Bruxelas, 12 abr 2019 - A União Europeia (UE) reiterou hoje o apelo à cessação da violência no Sudão, onde um golpe militar destituiu o chefe de Estado, Omar al-Bashir, e à transição para um regime político civil.

Na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, a porta-voz para os Negócios Estrangeiros, Maja Kocijancic, salientou a "necessidade de uma transição para um Governo civil", repetindo o apelo "contra a violência no país".

A porta-voz remeteu ainda para uma declaração divulgada pelos 28, que apelam "a todas as partes para abandonarem a via do conflito" e salientam que "só um processo político credível e inclusivo pode responder às aspirações do povo sudanês".