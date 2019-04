Moçambique/Dívidas Ocultas

O ex-governador do Banco de Moçambique Ernesto Gove foi constituído arguido no processo judicial sobre as chamadas dívidas ocultas por ter sido uma das entidades que autorizaram os empréstimos, noticia hoje o semanário Savana.

O Ministério Público moçambicano decidiu constituir Ernesto Gove arguido no caso, após uma audição do ex-banqueiro realizada recentemente.

O portal moçambicano A Carta escreve hoje que Ernesto Gove indicou o conhecido advogado moçambicano Albano Silva para o defender no caso.