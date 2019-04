Actualidade

A cantora Dina, responsável por temas como "Há sempre música entre nós" e "Amor d'água fresca", morreu na quinta-feira à noite, aos 62 anos, no Hospital Pulido Valente, em Lisboa, confirmou hoje à agência Lusa fonte hospitalar.

A notícia da morte da cantora, que desde 2006 lidava com uma fibrose pulmonar, tinha sido avançada hoje pela RTP, que organiza o Festival da Canção, concurso que Dina venceu em 1992, com o tema "Amor d'água fresca", tendo por isso representado Portugal no Festival Eurovisão da Canção no mesmo ano, onde ficou classificada em 17.º lugar.

Dina é o nome artístico de Ondina Veloso, nascida em Carregal do Sal em 1956.