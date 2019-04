Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram e duas ficaram feridas no desabamento de dois prédios de seis andares hoje na comunidade da Muzema, no bairro de Itanhangá, zona oeste do Rio de Janeiro, divulgou a imprensa brasileira.

De acordo com o portal de notícias brasileiro G1, que cita o Corpo de Bombeiros da região, há pelo menos dois mortos, dois feridos e 15 pessoas desaparecidas.

Segundo o G1, os imóveis têm cerca de quatro andares e dezenas de moradores e bombeiros estão a remover os escombros para tentar localizar vítimas.