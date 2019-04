Actualidade

As aterragens e as descolagens no Aeroporto de Lisboa estão ao final da manhã de hoje suspensas, depois de se ter registado o rebentamento de um pneu de um avião, disse à Lusa fonte da NAV - Navegação Aérea de Portugal.

Segundo a mesma fonte, na pista ficaram pedaços de pneu, o que implicou o seu encerramento temporário.

Os terminais de passageiros não foram evacuados na sequência do incidente.