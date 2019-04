Actualidade

O PSD defendeu hoje que todo o tempo de serviço congelado aos professores deve ser devolvido, mas remeteu para o Governo a fixação dos "termos e modo" da recuperação, fazendo-a depender também da situação económica.

Na apresentação das suas propostas de alteração em relação ao decreto-lei do Governo que recuperou parcialmente o tempo congelado de serviços dos professores, o PSD assume que são pagos em 2019 os dois anos, nove meses e 18 dias já decididos pelo executivo, e estipula que é o Governo que deve estabelecer, "em 2020 e anos seguintes" e "em processo negocial", a forma como será feita a recuperação do tempo que falta, não fixando qualquer calendário.

"Com efeitos em 2020, e anos seguintes, os termos e o modo como se dará a concretização da consideração do tempo remanescente para recuperação integral do tempo não contabilizado para efeitos de progressão na carreira ou outros, são estabelecidos pelo Governo, em processo negocial", refere a proposta de alteração ao decreto-lei do Governo hoje apresentada pela vice-presidente da bancada do PSD Margarida Mano.