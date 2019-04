Idai

Muitos dos moçambicanos desalojados pelo ciclone Idai, no centro de Moçambique, recusam voltar para as terras onde viviam porque agora temem novas inundações no futuro.

Paulina Jacinau, 28 anos, viúva e mãe de três filhos, passou a acolher mais três, que ficaram órfãos após o desabamento de sua casa, com a passagem do ciclone idai num subúrbio de Nhamatanda, Sofala, centro de Moçambique.

A mãe destas crianças é uma das vítimas mortais do ciclone idai, que atingiu Moçambique a 14 de março e cujos rastos, além do luto, continuam a semear incertezas ao futuro de milhares de famílias, depois da água levar tudo.