Actualidade

A secretária de Estado do Desenvolvimento Regional exonerou, a pedido do próprio, o técnico especialista João Ruivo, que é também marido da secretária de Estado da Cultura.

"O abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, das funções de técnico especialista do meu gabinete, João Alexandre Ferreira Ruivo", lê-se num despacho hoje publicado em Diário da República (DR).

O despacho assinado por Maria do Céu Albuquerque data de quarta-feira, com efeito a partir de quinta.