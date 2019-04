Actualidade

O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social afirmou hoje não faz parte dos planos do Governo aumentar a idade da reforma e rejeitou que este tipo de medida contribua para reforçar a sustentabilidade da Segurança Social.

Numa reação a um estudo sobre a sustentabilidade da Segurança Social, hoje divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), que defende o aumento da idade da reforma em três anos como uma forma de evitar que o sistema entre em rutura e tenha de ser financiado pelo Orçamento do Estado, o ministro Vieira da Silva desvalorizou a eficácia deste tipo de solução.

"Aumentar a idade da reforma para os 69 anos não é exequível nem eficaz", referiu o ministro sustentando que uma mudança desta dimensão num tão curto espaço de tempo "contraria as legítimas expectativas dos cidadãos", além de que, do ponto de vista económico, o impacto negativo superaria quaisquer efeitos positivos, uma vez que não há garantias de que as pessoas consigam estar empregadas aos 68 ou 69 anos.