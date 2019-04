Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa terminou 2018 com um passivo de 904 milhões de euros, menos 162 milhões do que em 2017, anunciou hoje o vice-presidente da autarquia.

Numa conferência de imprensa de apresentação do Relatório e Contas do ano passado, que decorreu nos Paços do Concelho, João Paulo Saraiva apresentou uma redução do passivo de 1.066 milhões de euros, em 2017, para 904 milhões de euros, em 2018, representando uma descida de 15,2%.

Desde 2009 até agora, o município registou uma descida de 1.048 milhões de euros de passivo (53,7%). Nessa altura o passivo era de 1.952 milhões.