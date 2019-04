Actualidade

O Hospital de São João, no Porto, decidiu acabar com a "atribuição de viaturas" aos administradores e vai alocar os cinco automóveis à "hospitalização domiciliária", que arranca na primeira quinzena de maio, revelou hoje à Lusa fonte da instituição.

Na sua primeira deliberação, a nova administração do centro hospitalar, presidida pelo ex-secretário de Estado da Saúde Fernando Araújo, resolveu "terminar com a atribuição, aos membros do Conselho de Administração, de viaturas para uso pessoal, com efeitos imediatos".

Os automóveis dos cinco administradores vão agora ser usados para "arrancar, na primeira quinzena de maio", com o projeto de hospitalização domiciliária" daquela unidade, especificou à Lusa fonte hospitalar.