Actualidade

Os monumentos, museus e palácios sob tutela da Direção-Geral do Património Cultural registaram, no ano passado, uma queda de 7,8% no número de visitantes, que representa uma descida de quase 400 mil pessoas, segundo dados publicados por aquele organismo.

Em 2018, os monumentos, museus e palácios registaram 4.677.407 entradas, menos 394.859 que no ano anterior, tendo o Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, sido o mais visitado, com 1.079.459 entradas, a uma distância significativa do segundo mais visitado, a vizinha Torre de Belém, com 450.546.

Os números totais de visitantes contrariaram assim a tendência de subida que se fazia sentir desde, pelo menos, 2014.