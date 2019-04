Actualidade

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse hoje ser possível entregar até ao final da legislatura a propriedade da STCP aos seis municípios que a gerem, considerando que "já parece mal" eles não serem os seus donos.

"Já parece mal não serem estas seis autarquias as donas da STCP [Sociedade de Transportes Coletivos do Porto]. Acho que este é mesmo o momento de dar o passo à frente", afirmou o governante na cerimónia de Lançamento do Concurso Público para Renovação da Frota STCP, que atualmente é gerida pelos seis municípios onde opera.

Matos Fernandes garantiu que, tal como aconteceu com a Carris em Lisboa, o governo está disponível para assegurar "exatamente" as mesmas condições, nomeadamente assumindo o passivo financeiro da empresa.