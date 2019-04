Actualidade

A exposição permanente do polo descentralizado de Chaves do Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado deverá ser inaugurada em 2020, disse hoje à agência Lusa a secretária de Estado da Cultura.

Este polo descentralizado ficará instalado no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, na cidade de Chaves, distrito de Vila Real, um equipamento cultural inaugurado em julho de 2016 que homenageia o artista transmontano e que foi desenhado pelo arquiteto Siza Vieira.

A secretária de Estado da Cultura, Ângela Ferreira, afirmou que o protocolo de colaboração vai ser assinado em junho e que, até ao final do ano, será aberta uma exposição itinerante no Museu Nadir Afonso com peças da coleção do Museu do Chiado.