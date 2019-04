Montijo

A ANA - Aeroportos de Portugal disse hoje à Lusa que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do aeroporto do Montijo está concluído.

"A ANA confirma que, de acordo com o prazo previsto, o EIA está finalizado e a ser submetido, sendo a submissão feita através de carregamento do EIA na plataforma da Agência Portuguesa do Ambiente", afirmou fonte oficial da gestora dos aeroportos portugueses em resposta à agência Lusa.

Em 29 de março, a ANA disse à Lusa que o EIA do aeroporto do Montijo estava em conclusão e seria entregue à Agência Portuguesa do Ambiente até ao final da segunda semana de abril.