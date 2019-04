Actualidade

O extremo Raphinha, recuperado de lesão, regressou ao lote de convocados de Marcel Keizer para o jogo com o Desportivo das Aves, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, do qual se mantém fora Bas Dost.

O ponta de lança holandês ainda recupera de uma lesão no joelho, pelo que não consta do lote de convocados para o jogo de domingo na Vila das Aves, ao qual regressou o central Tiago Ilori, recuperado de uma lesão no joelho.

Quem se mantém fora dos convocados é o argentino Rodrigo Battaglia, que começou esta semana a treinar de forma condicionada após longa paragem, e o jovem Miguel Luís, a recuperar de uma lesão na coxa.