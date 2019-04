OPA/EDP

A CMVM alertou hoje que se os acionistas da EDP rejeitarem, em assembleia-geral, a proposta de alteração estatutária do fundo Elliot dá-se "a não verificação" de uma das condições para o registo da oferta sobre a EDP.

"No âmbito do procedimento de registo das ofertas púbicas de aquisição anunciadas preliminarmente pela China Three Gorges (Europe) sobre a EDP - Energias de Portugal e a EDP Renováveis (EDP-R) [...] a eventual rejeição pelos acionistas daquela proposta de alteração estatutária implicará a não verificação de uma das condições para o lançamento e registo da oferta sobre a EDP (e, por conseguinte, também da oferta sobre a EDP-R)", lê-se no comunicado hoje divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A verificar-se esta rejeição na assembleia-geral de acionistas, marcada para 24 de abril, "exceto no caso de o oferente exercer a faculdade de renúncia à referida condição, será suscetível de dar como não verificado um dos requisitos de que depende o registo pela CMVM das ofertas e, por conseguinte, a sua extinção".