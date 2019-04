Actualidade

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, disse hoje que a sua equipa está com o foco totalmente dirigido à partida de sábado no Algarve frente ao Portimonense, a contar para 29.ª jornada da I Liga de futebol.

"Não há gestão absolutamente nenhuma. Há o pensar que temos um jogo fundamental para a nossa caminhada e naquilo que definimos depois do jogo com o Liverpool, o foco total neste jogo com o Portimonense, que é o mais importante", disse o técnico, na conferência de imprensa de antevisão da partida, realizada numa unidade hoteleira de Lagos.

Na reta final do campeonato, prosseguiu, "os jogos têm o seu peso" e o FC Porto tem de estar preparado para ganhar os seus jogos e "depois esperar algum deslize do rival".