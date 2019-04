Actualidade

A portuguesa Filipa Martins terminou hoje em 10.º lugar na final individual dos Europeus de ginástica artística, que decorrem em Szczecin, na Polónia.

Depois de na véspera ter assegurado um lugar na final, com um 19.º lugar, a ginasta da Associação Cristã da Mocidade (ACM) subiu nove posições no derradeiro dia, terminando no 'top-10' entre 24 finalistas, com um total de 51,398 pontos.

Filipa Martins obteve 13,430 pontos nos saltos, 12,660 nas paralelas assimétricas, 12,730 na trave e 12,560 no solo.