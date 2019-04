Actualidade

Um relatório apresentado na sexta-feira pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) indica uma subida acentuada na dívida pública de Moçambique, de 100,4% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2018, para 124,5% este ano.

As previsões do FMI para 2019 indicam que a dívida moçambicana irá crescer em quase 25 pontos percentuais desde o final do ano passado, o que representa a pior subida na região da África subsariana (conjunto de 45 países definidos para as análises internacionais, a quase totalidade do continente africano).

A dívida pública de 100,4% em 2018, que demonstra que Moçambique teve de pagar aos credores internacionais mais do que o que teve capacidade de produzir no mesmo ano, é considerada insustentável pelas consultoras económicas.