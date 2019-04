Venezuela

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, considerou que o financiamento de Pequim ao Governo da Venezuela está a fazer prolongar a crise no país sul-americano.

"O financiamento do regime de [Nicolás] Maduro pela China ajudou a precipitar e prolongar a crise naquele país", disse Pompeo, acrescentando que a China investiu mais de 60 mil milhões de dólares (53 mil milhões de euros), "sem contar com armas", acusou Pompeu, na sexta-feira, no Chile, no início da sua visita oficial a quatro países da América Latina.

"Não é surpresa que Maduro utilizou o dinheiro para fazer pagamentos a amiguinhos, para esmagar ativistas pró-democracia e financiar programas sociais ineficazes", acusou.