Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está "satisfeito" e "impressionado" com a dimensão e profundidade das reformas em Angola, ao abrigo do Programa de Financiamento Ampliado (PFA), disse na sexta-feira o diretor do departamento africano daquela instituição.

A economia angolana também é destaque em vários pontos do mais recente relatório do FMI com as previsões económicas para a África subsariana em 2019, apresentado na sexta-feira em conferência de imprensa, em Washington.

O diretor do departamento africano do FMI, Abebe Aemro Selassie, considerou que Angola "tem tido grandes êxitos na resposta aos desequilíbrios orçamentais com que se deparou nos últimos anos", sublinhando que o FMI está "muito impressionado com a dimensão e profundidade das reformas" que estão a ser praticadas pelo país, ao abrigo do PFA.