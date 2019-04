Actualidade

O ex-governador de Macau, Carlos Melancia, defendeu hoje que Portugal deve insistir no ensino da língua e direito português, procurando aproveitar o potencial do Campus Universitário da ilha da Montanha, até 2049, a data final do período de transição.

"O ensino do português é um trunfo relativamente importante em termos formais", afirmou em entrevista à Lusa o antigo governador de Macau, agora com 92 anos, 32 anos exatos depois da assinatura por Portugal e China da Declaração Conjunta sobre o processo de transferência do território para a administração chinesa.

Carlos Melancia, que foi nomeado após o acordo entre Pequim e China, referiu que "o ensino do português, não só em Macau, mas em Xangai, em Pequim e outros lugares, cresceu três ou quatro vezes mais", do que nos anos em que esteve como governador do território.