Actualidade

Israel realizou ataques aéreos noturnos na Síria contra uma posição militar em Misyaf, na província central de Hama, ferindo pelo menos seis soldados, informou hoje a agência de notícias oficial síria Sana.

"Por volta das 02:30 (00:30 em Lisboa) aviões de guerra israelitas realizaram um ataque aéreo visando uma das nossas posições militares na cidade de Misyaf", disse uma fonte militar citada pela agência Sana.

"As nossas bases antiaéreas interceptaram alguns dos projéteis inimigos", que foram disparados através do espaço aéreo do vizinho Líbano, acrescentou a mesma fonte.