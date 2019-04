Actualidade

Portugal e Cabo Verde apontaram hoje a realização de parte das comemorações oficiais do 10 de Junho na Praia e Mindelo como "um momento simbólico relevante" do relacionamento bilateral e marcaram a VI Cimeira para 2021, em Cabo Verde.

"A VI Cimeira Cabo Verde - Portugal terá lugar em 2021, em Cabo Verde, em data e local a serem oportunamente acordados pela via diplomática", refere a declaração conjunta que sai da V Cimeira Portugal-Cabo Verde, que hoje termina em Lisboa.

No texto, os dois países sublinharam que parte das comemorações deste ano do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas "decorrerão em paralelo na cidade de Portalegre, em Portugal, e junto das comunidades portuguesas na Praia e no Mindelo, em Cabo Verde", considerando este "um momento simbólico relevante que testemunha a excelência do relacionamento bilateral que a todos os níveis vem sendo mantido" entre os dois países.