O treinador Bruno Lage mostrou-se hoje satisfeito pelo reconhecimento ao Benfica pela vitória frente ao Eintracht Frankfurt, para a Liga Europa, mas sublinhou que o pensamento está em vencer "mais uma final" na I Liga de futebol.

O triunfo a meio da semana, por 4-2, frente aos alemães deixou os 'encarnados' mais perto das meias-finais da competição.

"Vivemos no equilíbrio aqui dentro e no controlo das emoções, sabendo que quando vencemos não tudo está bem e quando perdemos não tudo está mal. O caminho faz-se de uma forma sempre equilibrada e todos gostamos de ser reconhecidos. Ficamos satisfeitos por isso e pela qualidade do nosso trabalho", afirmou o técnico das 'águias', em conferência de imprensa.