10 Junho

O primeiro-ministro apontou hoje a opção de celebrar parte do 10 de Junho fora de Portugal como uma "entre as muitas coincidências de pontos de vista" entre Governo e Presidente da República, considerando natural a escolha de Cabo Verde.

No final da V Cimeira Portugal - Cabo Verde, em Lisboa, quer António Costa quer o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, foram questionados sobre a escolha de Cabo Verde para acolher parte das comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades.

"Entre as muitas coincidências de pontos de vista que, tradicionalmente, o Governo e a Presidência da República têm, deu-se o caso de, quer eu na campanha para as legislativas, quer Marcelo Rebelo de Sousa na campanha para Belém, ambos termos defendido que esse dia devia passar a ser comemorado não só no território português, mas também junto das comunidades portuguesas", realçou Costa.