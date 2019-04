Actualidade

Santa Clara e Moreirense empataram hoje 1-1, num jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol disputado em Ponta Delgada, onde os minhotos jogaram em inferioridade numérica durante mais de uma hora.

Pedro Nuno deu vantagem ao Moreirense, aos 12 minutos, e o brasileiro Schettine empatou para o Santa Clara, aos 45+9, depois de o guarda-redes Pedro Trigueira ter sido expulso nos minhotos, com cartão vermelho direto, aos 31.

O Moreirense, que tinha vencido nas últimas duas jornadas, permanece no quinto lugar, com 49 pontos, enquanto o Santa Clara segue no oitavo, com 37.