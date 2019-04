Actualidade

O FC Porto isolou-se hoje provisoriamente na liderança da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Portimonense, por 3-0, em jogo da 29.ª jornada, ficando a aguardar o resultado do Benfica.

O argelino Brahimi, aos 15 minutos, o maliano Marega, aos 73, e o mexicano Herrera, aos 90+3, marcaram os golos do campeão nacional em Portimão, onde os 'dragões' somaram a quinta vitória seguida no campeonato, o que lhes permite passarem a contabilizar 72 pontos, mais três do que os 'encarnados'.

O Benfica recebe o Vitória de Setúbal no domingo e, em caso de triunfo, volta a igualar o FC Porto, à entrada para as últimas cinco jornadas.