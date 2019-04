Actualidade

Pelo menos duas pessoas morreram hoje e outras cinco ficaram feridas depois de uma avioneta ter embatido contra um helicóptero, que estava estacionado, durante a descolagem no único aeroporto na região do Evereste, no Nepal

O funcionário de aviação do aeroporto Raj Kumar Chhetri, disse que o acidente ocorreu quando o avião da Summit Air tentava descolar de Lukla para Katmandu.

O avião derrapou na pista atingindo o helicóptero da Manang Air, acrescentou.