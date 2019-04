Idai

Anastácia José, 38 anos, mãe de sete filhos, tem pavor da chuva que começa a cair e dAS nuvens carregadas que cobrem seu bairro, exatamente um mês depois do ciclone idai ter desalojado sua família num subúrbio de Chimoio, Manica, centro de Moçambique.

"A chuva do ciclone veio também assim", lembra Anastácia José, apontando para o este, o sentido da entrada do ciclone para o continente, que deixou devastadas as províncias do centro de Moçambique, com os piores danos na cidade da Beira.

Viveu durante 21 dias, primeiro em salas de aulas e depois em tendas, num centro de abrigo no bairro Trangapasso, nos arredores de Chimoio, até o lugar ser desativado pelo governo, quando regressou a casa, reconstruída com novos blocos de argila, o mesmo material que se dissolveu com as águas das chuvas, desabando sua única habitação.