Actualidade

A Associação Europeia das Câmaras de Comércio e Indústria (Eurochambres) defendeu hoje a criação de uma estratégia industrial para empresas europeias competirem na 'liga dos campeões' contra os Estados Unidos e China, "aproveitando" a guerra comercial destas potências.

"Precisamos de uma estratégia industrial. Se pensarmos nas 10 maiores empresas do mundo, oito são norte-americanas e duas são chinesas, não há nenhuma europeia e devemos questionar por que é que isso acontece", defendeu em entrevista à agência Lusa, em Bruxelas, o presidente da Eurochambres, Christoph Leitl.

Para o responsável, as regras de concorrência existentes no seio da União Europeia (UE) "limitam a possibilidade de competir com grandes empresas de todo o mundo".