Europeias

O académico Viriato Soromenho-Marques, autor do livro "Depois da Queda", sobre a União Europeia, disse à Lusa que a campanha para as eleições de 26 de maio está alheada das questões fundamentais sobre o futuro do continente.

"A moeda única deveria ser a questão fundamental. Se na Alemanha e na Holanda não se fale disso eu compreendo porque há países que são os vencedores do euro e outros que são os perdedores, mas que não se fale em Portugal? Que não se fale em Espanha? Que não se fale em Itália? Isto só mostra que quem nos representa não faz o trabalho de casa", criticou em declarações à agência Lusa Soromenho-Marques, sublinhando o alheamento sobre as questões europeias.

"A política é uma atividade de grande nobreza, mas é preciso estar à altura dessa nobreza e infelizmente não parece que seja a regra", notou.