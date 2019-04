Actualidade

As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp estão hoje a registar falhas, com utilizadores de vários pontos do globo a queixarem-se de que não conseguem enviar mensagens ou atualizar páginas.

Várias destas denúncias estão a ser feitas através do Twitter e em páginas como o Downdetector, que recebeu já vários milhares de denuncias de problemas nas três redes sociais detidas pela empresa dirigida por Mark Zuckerberg.

Estas falhas estão a impedir, por exemplo, o envio de mensagens através do messenger do Facebook ou do WhatsApp, atualizar as páginas do Facebook e do Insatagram ou até aceder aos 'sites' oficiais das redes socais.