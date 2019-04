Europeias

O secretário-geral do PS, António Costa, disse hoje que o "PSD merece um voto de censura nestas eleições europeias" pelo "descaramento" de ter voltado a apresentar um cabeça-de-lista que "nada fez por Portugal e pelos portugueses".

"É preciso ter memória e não esquecer. E é preciso ter um grande descaramento para, pela terceira vez, apresentarem um cabeça de lista que nada fez por Portugal e pelos portugueses", disse António Costa, sem nunca referir o nome de Paulo Rangel, candidato do PSD às eleições europeias de 26 de maio.

O secretário-geral do PS, que participa num almoço em Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, que conta também com a presença do cabeça-de-lista socialista às eleições europeias, Pedro Marques, num discurso perante centenas de militantes defendeu que "o PSD merece um voto de censura nestas eleições europeias".