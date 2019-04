Actualidade

O secretário-geral do PCP acusou hoje Rui Rio de querer "ressuscitar a contrarreforma de Passos e Portas de corte a eito nas pensões" e defendeu que a solução para a segurança social passa por "empregos e salários valorizados".

No almoço da CDU Comemorativo do 45.º Aniversário do 25 de Abril em São João da Talha, Loures (Lisboa), Jerónimo de Sousa classificou de "gasto e falacioso" o discurso das reformas estruturais, seja no sistema eleitoral, justiça ou segurança social.

"Isso está bem patente nos ataque promovidos pela nova liderança do PSD à independência do poder judicial, à autonomia do Ministério Público, nos reiterados apelos a consenso para acordos de regime com o PS para alterar as leis eleitorais (...), mas também nas suas propostas de reforma do Estado e segurança social, ressuscitando a derrotada contrarreforma de Passos e Portas de corte a eito nas pensões e reformas e nas prestações sociais", acusou.