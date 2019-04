Actualidade

Portugal perdeu hoje por 33-24 com a França, em Estrasburgo, na quarta jornada do grupo 6 de apuramento para o Europeu de andebol de 2020, numa partida em que os gauleses 'vingaram' a derrota sofrida em Guimarães (33-27).

Apesar da derrota, Portugal mantém intacta a hipótese de qualificação para a fase final do Europeu, que está à distância da conquista de um ponto nos dois jogos restantes no grupo, frente às seleções da Roménia e da Lituânia.

Portugal esteve na discussão do jogo durante 45 minutos, dispondo mesmo de três oportunidades para passar para o comando do marcador, mas a França teve um final demolidor, com um parcial de 10 golos marcados e apenas dois sofridos.